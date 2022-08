¡Rotunda decisión! Por qué el Napoli no fichará más a jugadores africanos: “Nosotros somos los idiotas que pagamos”

El Napoli no fichará a nuevos jugadores africanos si se comprometen a disputar la Copa de África de Naciones (CAN), competición generalmente organizada a lo largo de la temporada, según el presidente del club italiano Aurelio de Laurentiis.

“No me hablen más de (futbolistas) africanos. Los deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o si no (...) nunca los tengo a disposición”, lazó el dirigente napolitano durante una emisión difundida el martes por un portal económico, Wall Street Italia.

Cuatro países de sudamérica lanzan primera candidatura cuatripartita para organizar el Mundial 2030 en Sudamérica

“Nosotros somos los idiotas que pagamos los salarios para enviarlos a jugar para otros”, añadió el presidente del Napoli.