"¿Por qué no está Messi en la lista del Balón de Oro? Acá hay futbolistas que no jugaron el Mundial de Clubes; que pena"

Desde 1958, la reconocida revista francesa France Football mantiene la tradición de entregar el codiciado Balón de Oro. En la edición 2025, a poco más de un mes de la gala programada para el lunes 22 de septiembre en París, la organización dio a conocer la lista de nominados, en la que sorprende la ausencia de varias figuras de renombre. Entre los grandes ausentes destaca Lionel Messi, actualmente jugador del Inter Miami en Estados Unidos. Su exclusión se atribuye a que no logró el nivel de rendimiento esperado, especialmente en torneos de máxima exigencia como los europeos.

NÚMEROS DE MESSI EN LA TEMPORADA

En lo que va de 2025, el astro argentino de 38 años ha disputado 31 partidos con la camiseta rosa, registrando 24 goles y 10 asistencias. Aunque sus números son destacados, el hecho de competir en una liga considerada de menor jerarquía en comparación con las de Europa reduce su peso en la evaluación. Con la Selección Argentina, Messi apenas ha tenido actividad este año: solo jugó dos encuentros —ante Chile y Colombia por la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas— y en uno de ellos partió desde el banco. Además, en marzo una lesión lo dejó fuera de los duelos contra Uruguay y Brasil.

¿Por qué no está Messi?

En Argentina está indignados por la ausencia de Leo Messi en la lista del Balón de Oro. En Dsports Argentina varios panelistas opinaron al respecto. "¿Por qué no está Messi en la lista?, acá hay jugadores que no jugaron el Mundial de Clubes", resaltó el presentador. Al mismo tiempo los compañeros respaldaban esta ausencia. "Juega en la MLS y no en Europa". "Yo no te digo que lo gane, pero no estar en los mejores 30 del mundo no se puede". Asimismo, apuntaron ante la revista francesa. "Según ellos si no jugas la Champions no podes ser el mejor del mundo. QUE PENA".