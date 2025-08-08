Internacionales

"¿Por qué no está Messi en la lista del Balón de Oro? Acá hay futbolistas que no jugaron el Mundial de Clubes; que pena"

Periodistas argentinos se mostraron indignados al saber que Messi no está en la lista de los 30 mejores jugadores del mundo.

  • ¿Por qué no está Messi en la lista del Balón de Oro? Acá hay futbolistas que no jugaron el Mundial de Clubes; que pena
2025-08-08

Desde 1958, la reconocida revista francesa France Football mantiene la tradición de entregar el codiciado Balón de Oro. En la edición 2025, a poco más de un mes de la gala programada para el lunes 22 de septiembre en París, la organización dio a conocer la lista de nominados, en la que sorprende la ausencia de varias figuras de renombre.

Entre los grandes ausentes destaca Lionel Messi, actualmente jugador del Inter Miami en Estados Unidos. Su exclusión se atribuye a que no logró el nivel de rendimiento esperado, especialmente en torneos de máxima exigencia como los europeos.

Cristiano Ronaldo suelta frase demoledora hacia el Balón de Oro que le dolerá a Messi: “Premio ficticio”

NÚMEROS DE MESSI EN LA TEMPORADA

En lo que va de 2025, el astro argentino de 38 años ha disputado 31 partidos con la camiseta rosa, registrando 24 goles y 10 asistencias. Aunque sus números son destacados, el hecho de competir en una liga considerada de menor jerarquía en comparación con las de Europa reduce su peso en la evaluación.

Con la Selección Argentina, Messi apenas ha tenido actividad este año: solo jugó dos encuentros —ante Chile y Colombia por la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas— y en uno de ellos partió desde el banco. Además, en marzo una lesión lo dejó fuera de los duelos contra Uruguay y Brasil.

Tigres está al tanto: la noticia que Inter Miami confirma sobre Lionel Messi y que muchos no querían

¿Por qué no está Messi?

En Argentina está indignados por la ausencia de Leo Messi en la lista del Balón de Oro. En Dsports Argentina varios panelistas opinaron al respecto.

"¿Por qué no está Messi en la lista?, acá hay jugadores que no jugaron el Mundial de Clubes", resaltó el presentador. Al mismo tiempo los compañeros respaldaban esta ausencia. "Juega en la MLS y no en Europa".

"Yo no te digo que lo gane, pero no estar en los mejores 30 del mundo no se puede". Asimismo, apuntaron ante la revista francesa. "Según ellos si no jugas la Champions no podes ser el mejor del mundo. QUE PENA".

LOS NOMINADOS AL BALÓN DE ORO MASCULINO
  • Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
  • Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
  • Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
  • Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
  • Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
  • Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
  • Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
  • Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
  • Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
  • Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
  • Scott McTominay (Napoli - Escocia)
  • Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
  • Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
  • Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
  • Pedri (FC Barcelona - España)
  • Cole Palmer (Chelse...
Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Balón de Oro
|
Messi
|
Barcelona
|
Inter Miami
|