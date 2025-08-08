"¿Por qué no está Messi en la lista del Balón de Oro? Acá hay futbolistas que no jugaron el Mundial de Clubes; que pena"

En Argentina está indignados por la ausencia de Leo Messi en la lista del Balón de Oro. En Dsports Argentina varios panelistas opinaron al respecto. "¿Por qué no está Messi en la lista?, acá hay jugadores que no jugaron el Mundial de Clubes", resaltó el presentador. Al mismo tiempo los compañeros respaldaban esta ausencia. "Juega en la MLS y no en Europa"."Yo no te digo que lo gane, pero no estar en los mejores 30 del mundo no se puede". Asimismo, apuntaron ante la revista francesa. "Según ellos si no jugas la Champions no podes ser el mejor del mundo. QUE PENA".