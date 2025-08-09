Tigres está al tanto: la noticia que Inter Miami confirma sobre Lionel Messi y que muchos no querían

<i>“Leo está bien. Obviamente sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene. Pero somos muy optimistas de que pronto va a volver con nosotros”, </i>añadió.El pasado 2 de agosto, <b>Messi tuvo que abandonar el partido de la Leagues Cup</b> frente al Necaxa en los primeros compases del encuentro por una lesión muscular.Al día siguiente, el equipo de rosa señaló que sufre<i> “una lesión muscular menor”</i> en su pierna derecha sin dar más detalles ni apuntar un posible plazo de recuperación.El astro argentino se perdió el duelo de la Leagues Cup del 6 de agosto ante los <b>Pumas UNAM</b>, que los de <b>Mascherano </b>se llevaron por 3-1 para certificar su pase a unos cuartos donde se verán las caras con los <b>Tigres UANL</b> el 20 de agosto.