Primer dolor de cabeza para Hansi Flick: se lesionó, no jugará el Gamper y pone en vilo al Barcelona para la Liga Española

El nueve del Barça tiene<i> "molestias musculares" </i>en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja.El tiempo de recuperación de una lesión del bíceps femoral varía dependiendo de la gravedad de la lesión, pero generalmente puede tomar de algunas semanas a varios meses. <b>Las lesiones leves (grado I) pueden sanar en 2-3 semanas.</b>Con la ausencia para ese partido de<b> Lewandowski,</b> máximo goleador del equipo,<b> Hansi Flick </b>dispone de dos opciones para ocupar su posición: