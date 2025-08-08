Primer dolor de cabeza para Hansi Flick: se lesionó, no jugará el Gamper y pone en vilo al Barcelona para la Liga Española

El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará el próximo domingo ante el Como (21.00 CET) -1:00 de la tarde en Honduras.- Esto debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán.

El nueve del Barça tiene "molestias musculares" en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja. El tiempo de recuperación de una lesión del bíceps femoral varía dependiendo de la gravedad de la lesión, pero generalmente puede tomar de algunas semanas a varios meses. Las lesiones leves (grado I) pueden sanar en 2-3 semanas. Con la ausencia para ese partido de Lewandowski, máximo goleador del equipo, Hansi Flick dispone de dos opciones para ocupar su posición:

La de Ferran Torres y la del inglés Marcus Rashford, el último fichaje de los azulgrana. Barcelona inicia su defensa del título de las Liga Española el sábado 16 de agosto contra el Mallorca de visitante.