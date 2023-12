El primer problema que sufre Vitor Roque sin debutar en el Barcelona: Xavi ya sabe cuál es el motivo

El diario antes citado menciona que “ficharlo e inscribirlo son cosas distintas. Si no le puedes inscribir, no puede jugar. Y como club excedido, el Barcelona está sujeto a restricciones. Y para poder inscribirlo definitivamente tendría que cumplir con una serie de requisitos económicos, que ahora mismo no puede. El primero de ellos, sería el de generar unos 20 millones de euros de Fair Play”.

“Porque se le exigen dos temporadas (en este caso 1,5). Vitor Roque cuesta 30 millones de euros, que se dividen en cuatro temporadas (30/4=7,5), aunque su contrato sea para más años. Por lo que para estos seis meses de la temporada 2023-2024 se computarían por un lado 12,2 millones, que se obtienen de multiplicar esa temporada 1,5 por los siete millones y medio. Y por otro, habría que sumar 7,5 millones de euros más que corresponden al salario. Por lo que el Barcelona, como decíamos anteriormente, necesita un total de 19,7 millones de euros (12,2+7,5) para inscribir al delantero brasileño”, explicó el diario español.

Actualmente, el Barcelona no puede hacerlo y por eso tendrá que acudir a hacer una inscripción transitoria o temporal por solo 6 meses y hasta final de temporada.