“Se quedó en el PSG porque no tuvo las pelotas para irse; pudo fichar por el Barcelona, pero le tuvo miedo a Al-Khelaifi”

En una entrevista con TV Play de Italia, Donato Di Campli , ex agente de Verratti , cuenta lo ocurrido por aquel entonces. “Marco se quedó en PSG porque no tuvo las pelotas para irse. Le quedaban ocho meses de contrato con el PSG. En 2017 pudo ir al Barcelona, pero tuvo miedo de enfrentarse a esa gente de París y se inclinó ante Al-Khelaifi. Tan pronto como eligió este camino, su carrera se terminó. Será un hombre muy rico, pero nunca será un campeón”, asegura.

“Ahora estamos en la misma situación con Mbappé. Ahora va a sacar mucho dinero, pero va en medio del desierto con camellos”, añade Di Campli. Esto lo dijo porque Verratti interesa al Al Hilal de Arabia Saudita, que le ofrece un contrato de tres años con 35 millones de euros por temporada.

“En el PSG hay jugadores presos, incluso hay mucho chantaje. Cuando decidimos ir al Barcelona, al Emir no le gustó. Al-Khelaifi me avisó que si seguía intentando llevármelo del PSG, me iban a despedir y eso fue lo que pasó. Estoy seguro de que Marco estaba asustado en aquel momento”, cuenta el representante.