$!Figura del PSG destapa intimidades del vestuario: Messi y Sergio Ramos, la renovación de Mbappé y el Real Madrid

“Llega mucha información sesgada y manipulada. Al principio te puede molestar, ahora hace hasta gracia. Dedicaríamos una conversación entera a las mentiras que he escuchado sobre este equipo. Este vestuario es mucho más sano de lo que la gente cree. Hay gente joven, con ganas de pasarlo bien. ¿A veces nos enfadamos? Claro, como en cualquier trabajo, pero luego nos damos un abrazo”.

Con la llegada de Sergio Ramos y Leo Messi , el PSG pasó a ocupar las portadas de todos los diarios deportivos del mundo, pero ambos jugadores todavía no terminan de convencer. El defensor pasa por un momento complicado debido a una lesión y el delantero aún parece no estar cómodo con el sistema de su nuevo club.

Sergio Ramos

“Está acostumbrado a sentirse importante, a jugar y a liderar. No fue fácil, ahora lleva dos o tres semanas de entrenamiento a un nivel fantástico y somos optimistas. Se le nota en el carácter y en la felicidad que irradia”.

Messi

“Durante mi carrera me he encontrado con líderes de palabra, como Sergio Ramos, y luego de ejemplo, como Messi. Ha ganado su séptimo Balón de Oro y entrena y disfruta como si empezara ahora a jugar. No se toma a broma ni una acción del entrenamiento”.

Lo que representa contar con Messi

‘‘Jugadores del nivel de Messi acortan el tiempo de aclimatación. Él va a jugar de la misma manera en Francia, en España, en Japón o en Madagascar. Basa su estilo en la pelota, en la comprensión, en el desequilibrio. Los buenos son buenos en todos los lados”.

El presente de Messi

“Por momentos ya hemos visto la mejor versión de Leo, como contra el City en casa, pero creo que también es responsabilidad de todos los que le rodeamos. Tenemos que ponernos a su servicio para sacar su mejor rendimiento. Normalmente los más terrenales tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto. Ahora es al revés porque hablamos del mejor futbolista de la historia”.