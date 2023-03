Presidente del PSG se pronuncia sobre el futuro de Messi y Mbappé... ¡y lanza la ‘bomba’ sobre un club de España!

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y uno de los hombres más influyentes del fútbol mundial, fue uno de los protagonistas del Marca Sports Weekend y brindó declaraciones acerca del futuro de Messi, Mbappé y Sergio Ramos. Tampoco descarta comprar al Málaga, club que atraviesa una complicada situación económica en la Segunda División de España. También fue consultado sobre el ‘caso Negreira’.

Continuidad de Messi, Mbappé y Ramos “Estamos trabajando para que continúen. Vamos a analizar lo que estamos haciendo y asegurarnos de que podamos continuar con ellos; queremos hacer las cosas como corresponde. No vamos a cometer errores”.

La Superliga europea “Creo que no debo pronunciarme sobre la Superliga. No es una amenaza para nosotros. Tenemos que ser más fuertes, dejar los egos, el poder y el dinero y me centro en cómo desarrollar los clubes y hacerlos mejores. Centrarnos en nosotros, en ser mejores, en trabajar en equipo. Ya habrá anuncios la próxima semana al respecto”.

Caso Negreira “Nunca interfiero en ese tipo de asuntos. No me involucro, no tenemos influencia en ese asunto realmente. Y el caso está con las autoridades judiciales. Debemos esperar y ser prudentes. No puedo hablar en nombre de la UEFA, que hará lo que estime oportuno. Intentará proteger al fútbol”. Invertir en un club como el Málaga “Lo que esté en venta, la gente siempre tiene curiosidad. Estamos buscando oportunidades, es un club fantástico y ahora tienen una situación dura. Si hay una oportunidad, ¿por qué no? La ciudad y el club son fantásticos”.