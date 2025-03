Presidente del PSG señaló al club que le gustaría enfrentar en la final de Champions y su gran error: “Admito abiertamente...”

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, concedió una entrevista a ‘WELT am Sonntag y Bild’ en la que admitió que fue un gran error “hacer un proyecto plagado de estrellas” en el club parisino y señaló al equipo que le gustaría enfrentar en una hipotética final de la Champions League. El mandatario de 51 años también habla de la eliminatoria frente al Liverpool y descarta que Qatar esté valorando abandonar el proyecto parisino.

El proyecto del PSG “Admito abiertamente que el plan quinquenal fue un error (proyecto de las estrellas). Pero aprendemos de nuestros errores. Después de todo, hemos conseguido llegar a tres semifinales en los últimos cinco años, incluida una final. Así que siempre nos hemos esforzado al máximo”. Máximo objetivo “Si me preguntan si nuestro objetivo es lograr la Champions, diría que no. Si me preguntas si queremos competir en cada partido, sí. Jugar al fútbol de ataque, sí. Divertirnos. Tenemos los jugadores para hacerlo. Tenemos los jugadores para ganar la Champions este año, el que viene o dentro de ocho. Tenemos la base para construir un gran equipo para el futuro”. Partido contra Liverpool en octavos “El Liverpool ha estado fantástico esta temporada. Esperábamos quedar eliminados tras sumar sólo cuatro puntos en nuestros tres primeros partidos de la fase de grupos. Pero entonces nuestro joven, talentoso y renovado equipo se recompuso, reforzó su cohesión y luchó con autoridad. La nueva estrella del PSG es el equipo, y estoy orgulloso de la forma en que hemos transformado la filosofía de nuestro club en tan poco tiempo”.

Los rumores sobre la salida de Qatar del PSG “No hay absolutamente ninguna reacción a estos rumores porque son completamente absurdos. Pero si nos fijamos en cómo se trata a las empresas y particulares qataríes en Francia. Y si alguien quiere echar un vistazo, desde hace varios años estamos retirando gradualmente nuestra participación para invertir en entornos más acogedores y equitativos”. ¿Una final entre el PSG y Real Madrid en la Champions? “Está claro que prefiero el fútbol. Preferiblemente el PSG contra el Bayern Múnich, en la final el 31 de mayo en Múnich”. Las pancartas de los ultras del Bayern contra Al Khelaïfi “Antes que nada, quiero agradecer a mi gran amigo Kalle, a quien admiro enormemente por todo lo que ha hecho por el fútbol. Le llamé después de su declaración, que me conmovió profundamente. Por supuesto, no es agradable ser objeto de tales ataques de los ultras cuando siempre intento actuar de buena fe. Me opuse junto al Bayern a la Superliga, sin la cual la Bundesliga y la Ligue 1 se habrían hundido. También me gustaría pensar que en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio o los insultos personales. Aquí, en Qatar, el respeto es primordial. Nunca se quiere faltar al respeto a nadie. Por ejemplo, no puedes caminar delante de tu padre o de alguien mayor que tú. Si esas personas quieren entrar en una casa, siempre son los mayores los que van primero. Así es nuestra cultura”.