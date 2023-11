Puyol, contundente sobre la actitud de Vinicius: “Me gustaría hablar con él y decirle lo que pienso”

“No se puede ganar siempre, en el Clásico se hicieron 60 minutos buenos y 30 malos, y claro, si dejas al Real Madrid crecer no perdona. Hizo daño perder, si se hubiera ganado o empatado no hubiera habido tanto revuelo”, dijo sobre el clásico perdido del Barcelona.

Llegaba supuestamente “desconectado” de las montañas de Andorra, pero luego quedó claro que sí estaba al día de todo, como del momento del Barça de su amigo Xavi, de las palabras de Gündogan, del ‘caso Negreira’ y de todo lo que rodea al madridista Vinicius. Sus declaraciones no tuvieron desperdicio.

Puyol de igual forma habló sobre las declaraciones de Gündogan tras el clásico contra Real Madrid: “Él expresó lo que sentía. La rabia y la frustración después de perder el partido, pero estoy seguro que en el vestuario ya han hablado”.

También mostró su tranquilidad al ser preguntado por el ‘caso Negreira’: “Yo estoy muy tranquilo porque tengo la seguridad que no compramos árbitros, la justicia dirá. ¿Algún trato de favor en ese tiempo? Igual todo lo contrario... Yo no he sentido nunca que nos ayudaran a nosotros. Ser árbitro es muy complicado y hay que respetar su trabajo”.