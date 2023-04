¿Quién es ‘Taty’ Castellanos, el argentino del Girona que le anotó cuatro goles al Real Madrid?

En la temporada 2019 aumentó su cuota goleadora a 11, en el 2020 a 7, en el año 2021 marcó 22 dianas y en el 2022, antes de llegar a La Liga marcó 13 goles en 17 partidos.

A Valentín Castellanos lo “descubrió” Leopoldo Luque, campeón del Mundial 1978 con la Selección Argentina. El exdelantero entrenaba a niños de ocho años en una escuelita de fútbol en Mendoza y por ese entonces Taty, que tenía cinco, quería ir a jugar, pero por su edad no lo dejaban. Cuando lo vio, Luque advirtió sus condiciones y pidió expresamente por él.

A los 16 años hizo su estreno en la Liga de Mendoza, pero arribo a Buenos Aires no le resultó sencillo. En River Plate se fue a probar y no pudo pasar el segundo filtro. Después fue a Lanús y no quedó por su físico. Tras una seguidilla de reveses, el joven de 17 años emigró a la Universidad de Chile, donde se mudó a vivir con su padre y ahí comenzó su carrera.