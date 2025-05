"No servía para este club, pero no estoy aquí por regalo de nadie; la gente ahora ha cambiado de opinión"

Al referirse a los rumores sobre una posible salida, añadió: “Desde mi llegada, en cada mercado se decía que me iba, que no era apto para este club. Pero yo confiaba en mí. No estoy aquí por casualidad ni por favores. Estoy aquí por lo que he demostrado en otros equipos y con la selección. Mi problema nunca ha sido la falta de nivel”.

“El Barça es un club grande y muy exigente. Si no cumples con las expectativas, es normal que lleguen las críticas y que se cuestione tu continuidad. Pero yo sabía lo que podía aportar. Tenía claro que, si trabajaba duro y los resultados llegaban, la opinión de la gente cambiaría. Y eso es justamente lo que ha ocurrido”, afirmó.

Raphinha también reveló que tuvo ofertas para marcharse: “Eso demuestra que no era una cuestión de nivel. A un jugador sin calidad no lo vienen a buscar los grandes clubes de la Premier y otros equipos importantes con ofertas tan altas. Pero mi intención siempre fue quedarme”.