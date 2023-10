Lo compraron por 85 millones y se cansó de que lo comparen con Haaland: “Es el mejor delantero del mundo, espero algún día...”

Hojlund debutó como profesional a sus 17 años en el Copenhague, pero donde demostró su capacidad goleadora fue en el Sturm Graz de Austria, donde marcó 12 tantos en 21 partidos y llamó la atención de la Atalanta, que no dudó en ficharlo.

Ahora es delantero del Manchester United y desde que llegó comenzaron a llamarlo el “nuevo” Haaland. Los diablos rojos lo compraron por 85 millones.

Esto no le gusta a Hojlund y aseguró: “¿Haaland? Es mejor que no me comparen, es único en su clase. Espero algún día poder alcanzar su nivel, pero ahora mismo creo que es demasiado pronto. Erling es el mejor delantero del mundo y uno de los mejores futbolistas”, expresó en diálogo con el canal televisivo danés, TV 2.