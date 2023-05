¿Alineación indebida del Real Madrid? La polémica en el último cambio: Asensio nunca salió del campo y al final fue Camavinga

Las imágenes no dejan lugar a la duda. Asensio , antes de marcharse del rectángulo de juego, señaló al francés y fue él quien terminó yendo al banquillo. Así, el español continuó sobre el campo para seguir jugando, aunque esto ha despertado algunas suspicacias.

Asensio era ovacionado por la afición merengue y Odriozola ingresaba a la cancha. Pero el ‘11’ madridista no cruzó la línea de banda. ¿Por qué? Porque vio que Camavinga no se encontraba bien y pedía las asistencias médicas.

Algunos claman contra la alineación indebida y destacan que las reglas de la International Board hablan de: “Las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido, y el suplente se convierte en jugador, por lo que podrá reanudar el juego”.

No obstante, Asensio no llegó a salir por completo del campo, se quedó charlando con el cuarto árbitro y advirtiendo que era Camavinga el que tenía que salir por su lesión. Entonces, la sustitución del balear por Odriozola se cambió por la del francés. Así pues, el silbante Martínez Munuera no incurrió al error.

Desde el Getafe lo tienen claro: no va a denunciar la posible alineación indebida al comprender que Asensio permanecía en la cancha y que, entonces, el sustituido fue el mediocampista galo.