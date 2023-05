Camavinga se marcha lesionado de la rodilla a cuatro días para enfrentar al City y el mensaje de Ancelotti

“Preparar este tipo de partidos no es sencillo, la primera parte no ha tenido mucha intensidad, en la segunda hemos mejorado mucho, pero el equipo ha estado serio todo el partido. No tenemos otra manera de preparar bien el partido del miércoles. Hoy nos vamos con buenas sensaciones”, explicó Ancelotti acerca del 1-0 ante Getafe para los micrófonos de DAZN.

Cambios de Kroos, Modric y Vinicius: “Ha mejorado la calidad con Toni y con Luka y la intensidad en el juego de ataque con Vinicius, es una característica de estos jugadores y de este equipo. Estaban bien y por eso los he puesto en el campo, creo que el equipo está bien, la buena noticia de Mendy, que ha entrado después de una lesión importante, ha hecho una buena primera parte. Creo que llegamos al miércoles con todos los jugadores preparados”.

Para cerrar, habló del partido que hizo Militao, ausente en la ida ante el City. “Ha jugado muy bien atrás con Nacho, es una pareja muy fiable. Naturalmente Militao es un jugador muy importante para nosotros como lo ha sido Rüdiger en el partido contra Haaland”.