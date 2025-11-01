Real Madrid arrodilla al Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la exhibición de Mbappé

Con la victoria de <b>Real Madrid</b>, el equipo se mantiene invicto en casa y llegó a los 30 puntos producto de 10 victoria y una tan sola derrota. Los de <b>Xabi Alonso</b> no conocen lo que es empatar en la temporada 2025-26.<b>Villarreal </b>es el nuevo segundo, al menos hasta que juegue Barcelona, los amarillos golearon 4-0 al <b>Rayo Vallecano </b>y llegaron a los 23 puntos, 7 menos que los merengues.<b>Barcelona</b>, ahora tercero se quedó con 22, pero el domingo puede recortar la distancia otra vez a cinco si vence a <b>Elche</b>, juegan de local a las 11:30 de la mañana.