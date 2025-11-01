Internacionales

Real Madrid arrodilla al Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la exhibición de Mbappé

Real Madrid goleó sin problemas al Valencia y saca más ventaja sobre el Barcelona en la tabla de posiciones.

    Real Madrid venció al Valencia en la jornada 11 de la Liga Española.

     Kevyn Oseguera
2025-11-01

Real Madrid sacó tres puntos caminando ante Valencia por la jornada 11 de la Liga Española. Los merengues vencieron 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé volvió a tener una gran noche como ha venido acostumbrando a sus aficionados.

El francés marcó un nuevo doblete que lo hizo llegar a los 13 goles en la campaña, el primero de penal y el segundo tras un gran centro de Arda Guler que remató de volea. El tercero de la Casa Blanca lo hizo Jude Bellingham. Y el último lo firmó Álvaro Carreras con un zapatazo.

Con la victoria de Real Madrid, el equipo se mantiene invicto en casa y llegó a los 30 puntos producto de 10 victoria y una tan sola derrota. Los de Xabi Alonso no conocen lo que es empatar en la temporada 2025-26.

Villarreal es el nuevo segundo, al menos hasta que juegue Barcelona, los amarillos golearon 4-0 al Rayo Vallecano y llegaron a los 23 puntos, 7 menos que los merengues.

Barcelona, ahora tercero se quedó con 22, pero el domingo puede recortar la distancia otra vez a cinco si vence a Elche, juegan de local a las 11:30 de la mañana.

Atlético ya completó su jornada 11 y va cuarto con 22 unidades, la Liga Española está pareja, pero Real Madrid ya ha sacado una buena ventaja.

Tabla de posiciones de la Liga Española

Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
