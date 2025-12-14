Alavés vs Real Madrid EN VIVO: a qué hora, alineaciones y cómo ver lo que puede ser el último partido de Xabi en La Liga

Las urgencias del Real Madrid tras ganar dos de sus ocho últimos partidos y de Xabi Alonso, que debe dirigir una reacción inmediata si quiere continuar en su cargo, buscan un triunfo balsámico en Mendizorroza en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, ante un Deportivo Alavés que gana enteros cuando juega en casa.Ya no hay margen de maniobra para Xabi Alonso. Su crédito se agota como técnico del Real Madrid. Dos derrotas consecutivas en el esperado regreso al Santiago Bernabéu -ante Celta y Manchester City-, agravan la situación repleta de irregularidad que ha provocado que de cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en LaLiga, haya pasado en apenas cinco jornadas, a cuatro de desventaja que pueden ser siete cuando pise Mendizorroza con la obligación de ganar.