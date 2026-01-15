"Es ridículo, hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír y eso es lo que más me jo**"

Luego de perder el título de la Supercopa española ante el Barcelona, el Real Madrid hizo el "ridículo" tras ser eliminado en la Copa del Rey contra el Albacete en los octavos de final, en el primer partido de Álvaro Arbeloa como técnico merengue. Las reacciones del madridismo por este nuevo papelón fueron muy duras, como la del periodista de la Cadena COPE, Siro López, quien sacó toda la artillería para criticar la situación del equipo.

"Es un esperpento, es ridículo. Todo lo que ha pasado durante estos últimos días. Lo vengo diciendo, hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír y es lo que más me jode. Por todo lo que ha pasado en estos últimos días, yo entiendo que si fuera del Barça o del Atleti estaría descojonándome de lo que están haciendo", expresó el también relator de Real Madrid TV. Siro continuó diciendo que "me gusta demasiado el baloncesto y me gustaría seguir narrando baloncesto... porque si digo lo que pienso seguramente el viernes no estuviera narrando en Real Madrid TV", lanzó.