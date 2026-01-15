Lo ganó todo como técnico y Florentino Pérez se lo llevaría al Real Madrid: "Lo está considerando"

El Real Madrid atraviesa una de las peores crisis de los últimos tiempos. El club blanco tuvo que aceptar la salida de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa española contra el Barcelona (3-2) y confirmó la llegada de Álvaro Arbeloa para reemplazarlo. Sin embargo, la presentación de Arbeloa como nuevo entrenador fue la peor: eliminado de la Copa del Rey frente a un equipo que pelea por no descender en la Segunda División, el Albacete (3-2).

En la cúpula merengue confían en que Arbeloa pueda enderezar el camino pese a comenzar con una dolorosa eliminación, aunque no descartan llevar a un técnico de élite si la situación no mejora. Desde Alemania, el árbol ha empezado a agitarse. El periodista Florian Plettenberg aseguró que el presidente Florentino Pérez está considerando a uno de los mejores entrenadores de la última década, que por ahora se encuentra 'retirado'. Se trata de Jurgen Klopp, quien ha ganado todos los títulos importanes como DT a nivel de clubes y estaría dispuesto a volver a los banquillos la próxima temporada si el Real Madrid le presenta un proyecto.

"Jurgen Klopp está considerando seriamente regresar como entrenador si el Real Madrid hace un movimiento concreto para el verano, como se reveló en exclusiva. Al Real Madrid siempre le ha fascinado", informa el periodista germano. "Klopp está feliz en Red Bull y se identifica profundamente con el proyecto Red Bull, pero hay al menos dos proyectos a los que volvería si todo encaja: el Real Madrid y la selección alemana. Klopp y el Real Madrid: un equipo a tener en cuenta para el verano de 2026", añade.

Por el momento, el técnico alemán ha negado los rumores que lo vinculan al conjunto merengue. "Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto”, dijo a la cadena televisiva austriaca Servus TV.