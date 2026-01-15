Internacionales

Lo ganó todo como técnico y Florentino Pérez se lo llevaría al Real Madrid: "Lo está considerando"

El presidente del Real Madrid no descarta la contratación de un DT de renombre para la próxima temporada.

El Real Madrid atraviesa una de las peores crisis de los últimos tiempos. El club blanco tuvo que aceptar la salida de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa española contra el Barcelona (3-2) y confirmó la llegada de Álvaro Arbeloa para reemplazarlo.

Sin embargo, la presentación de Arbeloa como nuevo entrenador fue la peor: eliminado de la Copa del Rey frente a un equipo que pelea por no descender en la Segunda División, el Albacete (3-2).

Arbeloa debuta con dolorosa derrota: Albacete echó al Real Madrid de la Copa del Rey con gol de último minuto

En la cúpula merengue confían en que Arbeloa pueda enderezar el camino pese a comenzar con una dolorosa eliminación, aunque no descartan llevar a un técnico de élite si la situación no mejora.

Desde Alemania, el árbol ha empezado a agitarse. El periodista Florian Plettenberg aseguró que el presidente Florentino Pérez está considerando a uno de los mejores entrenadores de la última década, que por ahora se encuentra 'retirado'.

Se trata de Jurgen Klopp, quien ha ganado todos los títulos importanes como DT a nivel de clubes y estaría dispuesto a volver a los banquillos la próxima temporada si el Real Madrid le presenta un proyecto.

El Real Madrid no descarta contactar a Jurgen Klopp si la situación no cambia.

"Jurgen Klopp está considerando seriamente regresar como entrenador si el Real Madrid hace un movimiento concreto para el verano, como se reveló en exclusiva. Al Real Madrid siempre le ha fascinado", informa el periodista germano.

"Klopp está feliz en Red Bull y se identifica profundamente con el proyecto Red Bull, pero hay al menos dos proyectos a los que volvería si todo encaja: el Real Madrid y la selección alemana. Klopp y el Real Madrid: un equipo a tener en cuenta para el verano de 2026", añade.

Por el momento, el técnico alemán ha negado los rumores que lo vinculan al conjunto merengue. "Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto”, dijo a la cadena televisiva austriaca Servus TV.

Klopp trabaja actualmente como director global de fútbol para Red Bull, cargo que asumió en enero de 2025. Tras dejar el Liverpool en 2024, tomó este rol estratégico para supervisar la red internacional de clubes de la marca, incluyendo el Leipzig y el New York Red Bulls.

Una llamada concreta de Florentino Pérez podría cambiar el destino del teutón. Aunque sus condiciones no serían las de Xabi Alonso, quien pagó la 'novatada' pese a sus éxitos con el Bayer Leverkusen. El Madrid necesita un capitán capaz de corregir el rumbo y Klopp sería el indicado.

