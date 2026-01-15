Lo ganó todo como técnico y Florentino Pérez se lo llevaría al Real Madrid: "Lo está considerando"

En la cúpula merengue confían en que <b>Arbeloa </b>pueda enderezar el camino pese a comenzar con una dolorosa eliminación, aunque no descartan llevar a un técnico de élite si la situación no mejora.Desde Alemania, el árbol ha empezado a agitarse. El periodista <b>Florian Plettenberg </b>aseguró que el presidente <b>Florentino Pérez</b> está considerando a uno de los mejores entrenadores de la última década, que por ahora se encuentra 'retirado'.Se trata de <b>Jurgen Klopp</b>, quien ha ganado todos los títulos importanes como DT a nivel de clubes y estaría dispuesto a volver a los banquillos la próxima temporada si el <b>Real Madrid</b> le presenta un proyecto.