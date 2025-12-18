Denuncia por acoso laboral en el Real Madrid: "Me impiden tener contacto con los jugadores y entrar a Valdebebas; trabajo con mucho miedo"

<b>González de Arriba</b> había trabajado previamente con <b>Dani Carvajal</b> y <b>Rodrygo</b>, quienes lograron dejar atrás sus problemas físicos. "Por lo que yo sé, es el presidente el que pide a los servicios médicos que vaya yo allí en la temporada 2021-22”, recuerda la especialista. Sin embargo, desde el primer día se encontró con un rechazo total y una actitud hostil por parte del cuerpo médico del <b>Real Madrid</b>. "El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarlo y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche. No me presentan, no me saludan, no me hablan. Nunca se reúnen conmigo, a pesar de que se lo pido en repetidas ocasiones; no me contestan los correos electrónicos ni los mensajes". La nutricionista describe un ambiente hostil, sin comunicación ni reuniones, y con continuos mensajes de desprecio hacia su labor. Incluso afirma haber sido acusada falsamente de robar suplementos, un episodio que le generó miedo y la obligó a comunicarse por escrito.