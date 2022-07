Hazard se vuelve a lesionar y es duda para el clásico ante el Barcelona en Estados Unidos

“En mi cabeza me he dicho, OK, puedo jugar, no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada”, ha dicho recientemente Hazard en una entrevista en Los Ángeles.

Ver también: ¿Regresará Cristiano Ronaldo al Real Madrid? La estrategia de su agente y postura de Florentino Pérez

BAJAS SEGURA

El que si no va a estar seguramente es Dani Carvajal. El lateral derecho sufrió un leve esguince de tobillo y este viernes no se ha entrenado con el grupo.