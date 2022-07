¿Regresará Cristiano Ronaldo al Real Madrid? La estrategia de su agente y postura de Florentino Pérez

Florentino Pérez , presidente del Real Madrid, no va a fichar a Cristiano Ronaldo pase lo que pase, por lo que el portugués deberá buscar otras opciones.

Lo mismo están buscando en el presente mercado el agente de Cristiano , negociando con el Atlético para provocar una reacción del Real Madrid, pero esta vez no funcionará, según Diario Marca y otros medios como Mundo Deportivo.

En la tarde del miércoles aparecieron noticias sobre diferentes reuniones mantenidas entre CR7 y Florentino Pérez , circunstancia que no se han producido en ningún momento.

Diario Marca informa que la hoja de ruta del Real Madrid no va a cambiar lo más mínimo, y esa no pasa por el regreso del todavía jugador del Manchester United, quien no se ha sumado a la pretemporada del club inglés, donde le queda aún un año de contrato.