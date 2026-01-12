Internacionales

La versión del Real Madrid sobre la polémica de Mbappé con el Barcelona: ¿por qué no hicieron el pasillo?

Los jugadores del equipo blanco abandonaron el campo y no realizaron el pasillo de campeón a los azulgranas.

    Real Madrid no le hizo el habitual pasillo de campeón al Barcelona tras ganar la Supercopa de España.
El FC Barcelona volvió a derrotar al Real Madrid en la final de la Supercopa española (3-2) para proclamarse bicampeón. Y una de las escenas más comentadas llegó tras el pitazo final del partido que tiene como gran protagonista a Kylian Mbappé.

Luego de recibir la medalla de subcampeón, el delantero francés le comentó algo a sus compañeros y estos decidieron no realizar el habitual pasillo al Barça que los reconoce como los campeones del torneo.

Una imagen que ha generado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales, ya que diferentes medios catalanes han criticado la actitud de Mbappé tras perder el primer título de la temporada contra el eterno rival.

A pesar de lo que se puede ver en las imágenes, la versión del Real Madrid es diferente. Según revela el periodista Alfredo Martínez, el club blanco afirma que la Federación española les comunicó que se fueran para otra zona del campo porque estaban obstaculizando una de las cámaras y por eso no hicieron el pasillo.

"El Real Madrid dice que es la Federación quien les dice que se vayan a otra zona porque estaban en el tiro de cámara y por eso no hacen el pasillo", explicó el comunicador de 'Onda Cero' por medio de su cuenta en X.

En cualquier caso, las imágenes dan pie a interpretaciones, a la espera de que más protagonistas del Clásico ofrezcan su versión de los hechos.

Lo sucedido no ha sentado nada bien al barcelonismo y resulta extraño viniendo de Mbappé, que no acostumbra a tener estos comportamientos.

El delantero del Real Madrid salió desde el banquillo para jugar el último tramo de la final y pasó bastante desapercibido. Apenas dejó una acción defensiva con Lamine Yamal, protagonizó la expulsión de Frenkie De Jong y tiró un centro que Asencio perdonó en el añadido.

