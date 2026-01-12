La versión del Real Madrid sobre la polémica de Mbappé con el Barcelona: ¿por qué no hicieron el pasillo?

Una imagen que ha generado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales, ya que diferentes medios catalanes han criticado la actitud de <b>Mbappé </b>tras perder el primer título de la temporada contra el eterno rival.A pesar de lo que se puede ver en las imágenes, la versión del <b>Real Madrid</b> es diferente. Según revela el periodista <b>Alfredo Martínez</b>, el club blanco afirma que la Federación española les comunicó que se fueran para otra zona del campo porque estaban obstaculizando una de las cámaras y por eso no hicieron el pasillo."El Real Madrid dice que es la Federación quien les dice que se vayan a otra zona porque estaban en el tiro de cámara y por eso no hacen el pasillo", explicó el comunicador de 'Onda Cero' por medio de su cuenta en X.