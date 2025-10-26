Internacionales

Lamine contra Vinicius y el árbitro pita penal: la jugada polémica que anuló el VAR en el Clásico Real Madrid-Barcelona

El extremo azulgrana se plantó primero para frenar a Vinicius y el VAR anuló la pena máxima para los blancos.

2025-10-26

El Clásico español comenzó con polémica. Apenas estaba iniciando el encuentro cuando Vinicius cayó dentro del área del Barcelona por una acción con Lamine Yamal y todo el Santiago Bernabéu pidió penal.

El delantero brasileño se alistaba para rematar cuando el '10' azulgrana metió la pierna para intentar frenarlo, lo que muchos en el estadio reclamaron como pena máxima.

Incluso el árbitro Soto Grado había señalado la infracción, pero segundos más tarde fue llamado por el VAR para revisar la jugada, ya que sus asistentes consideraban que no había argumentos para pitarlo.

El silbante fue a revisar el posible penal para el Real Madrid y terminó cambiando de su decisión. Lamine se plantó primero para sacarle el balón a Vinicius, que terminó impactando con la pierna de su adversario.

En todo caso, se salvó el conjunto azulgrana en el amanecer del compromiso.

