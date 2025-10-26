Lamine contra Vinicius y el árbitro pita penal: la jugada polémica que anuló el VAR en el Clásico Real Madrid-Barcelona

Incluso el árbitro<b> Soto Grado</b> había señalado la infracción, pero segundos más tarde fue llamado por el VAR para revisar la jugada, ya que sus asistentes consideraban que no había argumentos para pitarlo.El silbante fue a revisar el posible penal para el<b> Real Madrid</b> y terminó cambiando de su decisión. <b>Lamine </b>se plantó primero para sacarle el balón a Vinicius, que terminó impactando con la pierna de su adversario. <br />En todo caso, se salvó el conjunto azulgrana en el amanecer del compromiso.<br />