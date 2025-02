Real Madrid protestó por los árbitros y Flick dio una respuesta a la altura del Barcelona: “ellos lo han hecho así”

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha señalado este miércoles que el equipo azulgrana tiene otro estilo y no pone excusas en alusión a la reclamación formal que el Real Madrid ha realizado para protestar por el arbitraje recibido en la derrota liguera contra el Espanyol (1-0).

“No quiero hablar de esto. Ellos lo han hecho así, pero ese no es nuestro estilo. Nosotros no ponemos excusas. Cada club tiene su manera. Somos humanos y cometemos errores. Los árbitros tienen un trabajo duro y hay que cuidarlos. No es algo fácil para ellos”, ha valorado el técnico alemán al ser preguntado en rueda de prensa por el reciente comunicado publicado por el club blanco.