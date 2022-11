Real Madrid comenzó a trabajar el primer bombazo del 2023 y planea presentarlo después del Mundial de Qatar

Y es que el futbolistas del Borussia Dortmund ha confirmado que no quiere tener en vilo al club alemán durante mucho más tiempo y anunciará su decisión final respecto a su futuro una vez finalice el Mundial de Qatar.

- Bellingham decidirá después del Mundial -

El medio alemán, Sport Bild, ha confirmado que Jude Bellingham comunicará su decisión a los dirigentes del Dortmund para que tengan margen de maniobra para negociar y buscar a un sustituto en el mercado de fichajes.

“Tan pronto como acabe el Mundial tendremos una conversación sobre lo que realmente quiere. Debería decirnos si quiere quedarse o quiere irse, en ambos casos el tono será agradable y razonable entre nosotros. No podemos fingir que el tema no está sobre la mesa. Si los clubes grandes están de verdad interesados, no podemos permitirnos el lujo de entrar en la guerra financiera”, apuntó Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, al diario Bild.