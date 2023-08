¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona? Estos son los partidos del fin de semana en todas las ligas de Europa

PREMIER LEAGUE

Manchester City, actual campeón de la Premier League, debutó con victoria 3-0 ante el Burnley. Pero el sábado en horas muy tempranas el Arsenal de Arteta enfrentará al Nottingham Forest (5:30 am) en el Emirates Stadium.

Otro de los partidos destacados de esta liga se jugarán el domingo en la visita del Tottenham ante el Brentford (7:00 a.m), pero el duelo que se robará miradas el fin de semana es el Chelsea-Liverpool (9:30 a.m), ambos equipos no jugarán Champions e intentarán iniciar el campeonato de la mejor manera para volver a los primeros puestos.

OTROS PARTIDOS DE LA PREMIER