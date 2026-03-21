Regresa después de mucho tiempo: Real Madrid confirma la noticia que Arbeloa celebra para el derbi contra el Atlético

Arbeloa ya confirmó en rueda de prensa que Bellingham, ausente durante mes y medio por una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda, está en condiciones para volver a tener minutos. A Mánchester viajó para hacer grupo y pese a entrar en la convocatoria, no estuvo en el banquillo durante el partido.Tampoco Raúl Asencio, ya recuperado de los problemas musculares que le impidieron viajar, y Carreras, cuyo regreso se postergó hasta el derbi del Santiago Bernabéu, tras dejar atrás una dolencia muscular en un gemelo.Con las ausencias de los lesionados Thibaut Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, Arbeloa terminó de preparar todos los detalles de su primer enfrentamiento ante el Atlético de Madrid a los mandos del primer equipo.