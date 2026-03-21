Arbeloa revela el estado de Mbappé y dice a todo el Real Madrid lo que pasa con Courtois para la Champions League

Arbeloa, defensor de la llamada de la selección a Mbappé y BellinghamPese a que Mbappé acaba de reaparecer tras un mes fuera por un esguince de rodilla y Jude Bellingham aún no ha podido hacerlo tras una lesión muscular, Arbeloa se mostró comprensivo con la llamada de Francia e Inglaterra a dos de sus referentes para los amistosos de marzo."Me parece fenomenal. Mbappé es un jugador que está a disposición del entrenador, que ya ha jugado con nosotros y mañana va a jugar seguro. No veo inconveniente de que él y Bellingham vayan con sus selecciones. Es buena noticia tener muchos internacionales. Significa que tienes jugadores de mucho nivel y es bueno para el Real Madrid", puso en valor."Jude está ya disponible, mañana estará en la convocatoria y veremos si juega. Tengo ganas de verle en el campo. A partir de ahí es normal que pueda ir con su selección. Es evidente que es un jugador muy inteligente, sabe lo que hace en cada momento, la situación en la que está y estoy muy contento de que mañana esté disponible para ayudarnos", añadió.