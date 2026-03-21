Arbeloa revela el estado de Mbappé y dice a todo el Real Madrid lo que pasa con Courtois para la Champions League

Kylian Mbappé jugará ante el Atlético de Madrid, como desveló su técnico Álvaro Arbeloa, que dejó entrever la titularidad del delantero francés tras disputar unos minutos ante el Manchester City al asegurar que está al cien por ciento, y no marcó un plazo para el retorno del portero belga Thibaut Courtois, que sufrió una rotura muscular en el Etihad. "Dije que el día que volviera era porque estaba al cien por cien y los minutos que vimos en Mánchester, en dos o tres arrancadas, demostró que está muy bien. Sus sensaciones son lo importante, cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza y garantías, ilusión de tener de vuelta a un jugador tan desequilibrante que está al cien por cien", aseguró con rotundidad en rueda de prensa.

Arbeloa lamentó la ausencia de Courtois en el derbi ante el Atlético de Madrid, desveló que fue él quien le pidió en el Etihad Stadium que parara al descanso, y mostró plena confianza en su sustituto, el ucraniano Andriy Lunin. "Riesgos se corre cada vez que pongo a un jugador en el campo. Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero pocos futbolistas salen al campo al cien por cien sin ninguna molestia. Es normal en la competición. Thibaut al descanso quería seguir jugando y fui yo el que decidí parar por la máxima confianza que tengo en Lunin", relató. "Ya demostró en el club lo gran portero que es y estoy seguro de que lo va a volver a hacer en esta gran oportunidad. Es la suerte de esta plantilla, que se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos otro porterazo que va a demostrar lo bueno que es", añadió. El Real Madrid marcó un plazo de recuperación, tras confirmar la rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, de un mes y medio. Arbeloa optó por otra vía. "No nos marcamos ningún plazo, nos van a ayudar mucho las dos semanas de parón y veremos después. Ahora mismo no marcamos un plazo".

Arbeloa, defensor de la llamada de la selección a Mbappé y BellinghamPese a que Mbappé acaba de reaparecer tras un mes fuera por un esguince de rodilla y Jude Bellingham aún no ha podido hacerlo tras una lesión muscular, Arbeloa se mostró comprensivo con la llamada de Francia e Inglaterra a dos de sus referentes para los amistosos de marzo. "Me parece fenomenal. Mbappé es un jugador que está a disposición del entrenador, que ya ha jugado con nosotros y mañana va a jugar seguro. No veo inconveniente de que él y Bellingham vayan con sus selecciones. Es buena noticia tener muchos internacionales. Significa que tienes jugadores de mucho nivel y es bueno para el Real Madrid", puso en valor. "Jude está ya disponible, mañana estará en la convocatoria y veremos si juega. Tengo ganas de verle en el campo. A partir de ahí es normal que pueda ir con su selección. Es evidente que es un jugador muy inteligente, sabe lo que hace en cada momento, la situación en la que está y estoy muy contento de que mañana esté disponible para ayudarnos", añadió.