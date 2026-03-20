Keylor Navas fuera de Costa Rica: Batista anuncia su primera convocatoria pensando en el Mundial 2030

El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando 'el Bocha' Batista, anunció este viernes su primera lista de convocados para los partidos amistosos contra Jordania e Irán en la que destacan once jugadores que militan en clubes de Europa y Norteamérica. El entrenador de 55 años dijo que lo más importante de esta convocatoria será ver "ya en cancha a los jugadores, a pesar del poco tiempo" que tiene de haber empezado al frente de la selección.

"Vamos a tener solo dos entrenamientos antes del primer partido pero creo que va a ser una fecha de evaluación, de conocimiento de técnico hacia jugadores, y jugadores hacia el cuerpo técnico", dijo el ex seleccionador de Venezuela, quien fue presentado de forma oficial en Costa Rica el pasado 2 de marzo. Otros doce de los jugadores citados por 'el Bocha' Batista militan en cinco equipos de la Liga local. Costa Rica jugará partidos amistosos contra Jordania e Irán, programados en el Complejo Deportivo Mardam Sports Complex en Antalya, Turquía, los días 27 y 31 de marzo. La selección nacional viajará en diferentes vuelos el domingo y el lunes. Se entrenará el miércoles y el jueves.

Costa Rica tiene previsto otro partido amistoso el 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos. Costa Rica se quedó sin seleccionador en noviembre pasado cuando la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) optó por no renovar el contrato con el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera tras no clasificar al Mundial de 2026.

- Lista de convocados: