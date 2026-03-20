Keylor Navas fuera de Costa Rica: Batista anuncia su primera convocatoria pensando en el Mundial 2030

"Vamos a tener solo dos entrenamientos antes del primer partido pero creo que va a ser una fecha de evaluación, de conocimiento de técnico hacia jugadores, y jugadores hacia el cuerpo técnico", dijo el ex seleccionador de Venezuela, quien fue presentado de forma oficial en Costa Rica el pasado 2 de marzo.Otros doce de los jugadores citados por 'el Bocha' Batista militan en cinco equipos de la Liga local.Costa Rica jugará partidos amistosos contra Jordania e Irán, programados en el Complejo Deportivo Mardam Sports Complex en Antalya, Turquía, los días 27 y 31 de marzo.La selección nacional viajará en diferentes vuelos el domingo y el lunes. Se entrenará el miércoles y el jueves.