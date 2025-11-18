Mundial 2026: ganaron en la última jugada al minuto 107' y se clasificaron al repechaje que es en marzo; ¿quién será su rival?

La selección de Irak irá a la repesca del Mundial 2026 después de vencer este martes por 2-1 a la de Emiratos Árabes Unidos con un gol de penalti en el minuto 107 del partido de vuelta por el cupo que otorga la Confederación Asiática (AFC) disputado en el Basra International Stadium, tras el 1-1 de la ida.El equipo emiratí salió dispuesto a plantar cara y no amedrentarse al jugar como visitante. En una presión en campo iraquí, Bruno estuvo a punto de hacer el 0-1 en el minuto 5 después de una falta de entendimiento del guardameta Jalal Hachim y el defensa Akam Hashem.