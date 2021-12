La durísima confesión de Richarlison: ‘‘Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida’’

‘‘Es un gran entrenador, uno de los más grandes de la historia. No es casualidad que haya conquistado todos los títulos que tiene. Fue un período en el que aprendí mucho y evolucioné mucho dentro y fuera del campo. Fue un privilegio tener la oportunidad de trabajar con él y solo le deseo lo mejor. Siempre me habló mucho, me enseñó mucho sobre su forma de pensar sobre el fútbol y ciertamente cambió mucho mi juego, y me siento privilegiado por eso’’.

‘‘Mi infancia fue muy pobre. Nací en una ciudad al norte del estado de Espírito Santo, en el sureste de Brasil. Es un pueblo pequeño, donde mucha gente trabaja en el campo y hay mucha pobreza. Desde muy pequeña veía a mis padres trabajando todo el día para pagar las facturas y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para el mínimo, aun con todos sus esfuerzos. Trabajé desde temprana edad para ayudar, vendiendo dulces, helados e incluso recogiendo café con mi abuelo cuando era adolescente. Al mismo tiempo, mis hermanos y yo vivíamos en una zona pobre y peligrosa de la ciudad. Vi muchas cosas malas como drogas, violencia... Fue muy complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre me llevaban al lado correcto. Muchos amigos de la infancia no tuvieron tanta suerte y terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas y algunos incluso murieron. Gracias a Dios y a estas personas que me ayudaron, fui al fútbol, que siempre fue mi sueño, y lo logré. Dar una mejor vida a mi familia y tener un futuro también. Me siento muy privilegiado y afortunado porque podría haber sido diferente’’.

Intentaron matarlo por una confusión

‘‘Era una situación en la que volvía de la escuela de fútbol con mis amigos y un tipo pensaba que estaba vendiendo drogas en el área donde estaba vendiendo. Me apuntó con la pistola a la cabeza, me amenazó, pero gracias a Dios tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a casa del fútbol y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Me soltó, pero estaba muy asustado porque siempre pasaba. Es más fácil hablar de eso ahora, pero fue algo que realmente marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos, porque no tuvieron tanta suerte como yo’’.

Nunca se rindió por alcanzar su sueño

‘‘Siempre viví el momento y trabajé duro para tener las oportunidades que tuve en la vida y trato de aprovechar cada una de ellas de la mejor manera posible. Cuando llegué a Europa, supe que sería un mundo completamente diferente, porque necesitaría conquistar mi espacio nuevamente. Y fue así en Watford, Everton y la selección brasileña. Cada día es un nuevo objetivo. Pero si me preguntabas al principio si me imaginaba llegar a donde estoy hoy, no lo creo. Sin embargo, nunca me rendí’’.