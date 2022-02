Roberto Carlos regresa al fútbol: el insólito contrato que firmó el brasileño con un equipo inglés

Roberto Carlos descuelga los botines. El campeón del mundo con Brasil hará su aparición en el equipo de un pub inglés después de que se hicieran con sus servicios en un sorteo de traspasos en el sitio de subastas por internet eBay.

El exlateral de 48 años, que jugó en el Real Madrid, vestirá la camiseta roja del club The Bull In The Barne (El toro en el establo) de la Liga de Shrewsbury y del Distrito.

“Pagas 5 libras para entrar en la rifa y tener la oportunidad de que un profesional firme para tu equipo. Uno de nuestros muchachos dijo en una charla de grupo ‘vamos a intentarlo’ y acabamos ganando”, dijo el delantero y secretario del equipo, Matthew Brown, a BBC Radio Shropshire.

“Salí el viernes por la noche y me desperté con la cabeza un poco dolorida el sábado y recibí mensajes de la gente diciendo: ‘¿Es verdad lo de Roberto Carlos?’. Y en ese momento pensé que solo estaba soñando”, añade el atacante.