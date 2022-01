$!‘‘Cristiano Ronaldo nos marcó un gol de tiro libre y dije: ‘el hijo de p***’; este desgraciado es un brujo’’

Uno de los últimos títulos que levantó Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid antes de marcharse a Italia fue el Mundial de Clubes de 2017.

Afirman que Cristiano le causa mucho daño al Manchester United

Si bien la Champions 2017-18 fue la despedida antes de fichar sorpresivamente con la Juventus, al final de dicho año logró su último torneo de la FIFA en Emiratos Árabes Unidos, contra el Gremio de Brasil.

Edílson Mendes, exjugador del Gremio, contó una divertida anécdota sobre el cruce que mantuvo con Ronaldo en aquella final. Según recuerda, tras un intercambio de palabras, el lateral se tuvo que ‘comer’ un gol del luso a balón parado.

“Fui a tirar un tiro libre, Casemiro y Marcelo, que conocían bien a los brasileños, le advirtieron que yo tiraba fuerte. Cristiano se me acercó y me dijo: ‘Vas a fallar’. No me importó. Rematé, la pelota pasó cerca de la portería, no me equivoqué por mucho”, dijo Edílson para el canal de Youtube Central do Mercado.