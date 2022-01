Rami se sincera: ‘‘El futbolista es guapo; en vacaciones te encuentras a tantas mujeres fáciles y chicos con bolsillos llenos de droga’’

Rami salió con la famosa modelo y actriz Pamela Anderson, y muchos apuntaban que esa relación era perjudicial para él cuando defendía al Marsella. “Los chismosos han engañado a la gente. Yo no pedí estar en eso, pero mi novia era un icono y mucha gente se dejó influenciar por toda esa mierda. Me llegué a asustar por todo eso de los paparazis y tuve que huir de Francia”, revela.

Rami desmiente las agresiones contra Pamela Anderson

El carimástico central también habló de su etapa por el Sánchez Pizjuán: “Me hubiera quedado en Sevilla. No me arrepiento de haber jugado en el Marsella, es uno de mis mayores motivos de orgullo, pero tal vez no era el momento adecuado”.

En relación a su carrera como futbolista, dejó una frase que no dejará indeferente a nadie: “Cuando me fui del Marsella, personas influyentes hicieron todo lo posible para que no volviera a la Ligue 1. Era su mayor temor. Hicieron de todo para que dejara el fútbol. Aquí es donde me digo que puedo estar orgulloso de mí mismo. Me intentaron ahogar varias veces y sigo aquí, en pie”.

Se fue a probar al fútbol turco

Después de marcharse del Marsella, se fue a jugar a Turquía en el Fenerbahçe y analizó su paso por ese club: “En el Fenerbahçe pagué por algo, lo diré en unos años. Primero me prohibieron jugar, luego me querían retener. Pero ya no quería jugar para ellos. Me fui a Socchi, no estaba preparado mentalmente para volver a Francia. Estaba en mi punto más bajo”.

En Troyes, su llegada entusiasmó a la afición y ahora se especula el fichaje de otro histórico de Francia, Blaise Matuidi. Rami le da la bienvenida y le abre las puertas entre risas, porque si por algo se caracteriza el jugador es por eso, por su buen humor.

El francés puede estar orgulloso de haber cumplido su gran ilusión: “Volví por mis hijos. Están en París y los veo tanto como puedo. Tienen cinco años, juegan al fútbol y son fans de Kylian Mbappé. Necesitaba que vieran a su padre en la Ligue 1”.