$!Así fue el regreso de Roberto Carlos al fútbol a sus 48 años: marcó un gol y emocionó a los aficionados en Inglaterra

El histórico lateral zurdo defendió los colores del Bull in the Barne United , de la ciudad de Shrewsbury, después de que el club ganara la puja benéfica Dream Transfer en eBay el pasado mes de enero.

En enero se confirmó que el ‘3’ jugaría para el Bull in the Barne y expresó su felicidad por volver a las canchas. “Estoy emocionado por jugar para el Bull in the Barne en Shrewsbury, rindiendo homenaje a cuando casi firmé por el Birmingham City en los noventa, equipo muy cercano”, dijo Roberto Carlos.

Roberto Carlos relató sus secretos más íntimos en el Real Madrid

“He oído que el equipo ha perdido varios jugadores esta temporada, así que espero que mi entrenamiento haya sido suficiente para ayudarles a ganar el partido y dar a los fans del Bull in the Barne lo que quieren ver”, decía el defensor.

“Roberto Carlos es una de esas leyendas que inspiró que tantos jóvenes amen el fútbol. Me quedé completamente boquiabierto cuando descubrí que Bull in the Barne ganó el Dream Transfer y que jugaría junto a nosotros en Shrewsbury”, manifestó el arquero del club, Ed Speller.

El dinero recaudado por esta puja benéfica fue destinada a Football Beyond Borders, una asociación caritativa que ayuda a jóvenes en situación desfavorecida.