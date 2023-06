Salt Bae toma una rotunda decisión por haber molestado a Messi en el Mundial de Qatar

Seis meses después de aquel episodio, el cocinero fue consultado sobre su polémica aparición en los festejos de los jugadores argentinos en una entrevista para The Times.

“Fue una combinación de mi amor por Argentina y mi emoción. Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos (jugadores del seleccionado) han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial”, arrancó diciendo.

En ese sentido, el chef contó la emoción que le generó ingresar al campo de juego y confirma que ha decidido no volver a repetirlo.