San Lorenzo vuelve a perder en Argentina, esta vez ante River Plate y Pedro Troglio sigue recibiendo críticas

El cambio de entrenador en San Lorenzo no ha sentado bien al menos en el inicio del campeonato y este sábado ha sumado su tercera derrota, esta vez ante River Plate.

El equipo de Pedro Troglio, ex DT del Olimpia de Honduras, no logra levantar la cabeza ya que no puede ganar en el presente torneo y en cinco partido tiene dos empates y cinco pérdidas.

El único gol del partido ha sido obra de Paulo Díaz en el minuto 37 del primer tiempo y los dirigidos por Troglio no pudieron llevar a cabo la remontada.