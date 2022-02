Héctor Vargas analizó a sus rivales, habla de su relación con Diego Vázquez y se acordó de Troglio; ¿cómo quedó la demanda con Marathón?

Héctor Vargas no pierde tiempo, sabe que está contratiempo y lo que más quiere es empaparse por completo del plantel de jugadores que posee en el Real España. El técnico argentino se estrenó con victoria (1-3) ante el tetracampeón Olimpia en La Ceiba el pasado domingo. El León de Formosa atendió a Diario DIEZ y habló de su debut en el banquillo aurinegro y también de lo que espera en esta aventura bajo el mando de la máquina, que tiene una sequía de cuatro años sin título. El nuevo timonel argentino de club sampedrano es el primero en llegar a la sede del club, lo hace con dos horas de antelación, donde nada más está el personal de aseo del recinto deportivo del club. Lo hace siempre acompañado de un café y de su pizarrón táctico. Ya luce la indumentaria del Real España y con un buen humor, nos saluda y de inmediato comienza a hablar de fútbol extra grabadora. “Algunos jugadores me pidieron el día libre porque ganamos y les dije que no, que yo vengo a ser campeón, que los esperaba a las 4:00 de la tarde hoy”, esa fue la frase con la que Héctor Vargas demostró su compromiso al quinto día de enfundarse en los colores del Real España y donde tan pronto le regresó la alegría a la afición catedrática que venía de ver un desdibujado equipo bajo el mando del mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, donde encadenó seis derrotas al hilo. En la charla que tuvo con DIEZ, Héctor Vargas reconoció que la directiva de los catedráticos habló con él el tema de sus polémicas y también del buen ambiente que se le ha creado en el entorno del club pese a llegar después de estar cuatro años en el clásico rival; Marathón.

➡ MIRÁ LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA CON VARGAS ⬅ ¿Qué le dijo Mateo Yibrín al momento de llegar al Real España? Él siempre quiso verlo en el equipo.

Hablé con Mateo hijo, él fue uno de los que estuvo en la reunión cuando me llamaron. Cuando terminamos de arreglar, me acompañó a la puerta y me dijo ‘hay una persona que va a estar contento, profe, es mi papá’, ‘bueno, mandale saludos a Mateo’, le dije. Algunos directivos sí me han llamado y me han deseado suerte y me da la impresión, que si bien vengo del lado del vecino donde estuve cuatro años, mucha gente aprueba mi venida al Real España. A qué cree que se debe el buen ambiente que la afición le genera a su entorno, a pesar de todas las polémicas y que prácticamente viene del clásico rival.

Lo siento siempre, el aficionado pensante hace números y creo que en los últimos años me ha tocado tener un buen rendimiento en todos los clubes. A veces dicen ‘ah, tres campeonatos con el Olimpia y todos salen campeones’ y Manolo (Keosseián) tuvo dos finales y no fue campeón y con Marathón tuvo tres. ‘Ah, que las vueltas la ganan cualquiera’, gané ocho veces las vueltas, cinco con Olimpia y tres con Marathón y es algo que no cualquiera lo puede ganar. Clasificamos cuatro veces a Concacaf cuando Marathón tenía nueve años de no clasificar y un montón de números que uno por eso deja la vara alta en algunos clubes, entonces, el aficionado pensante lo sabe y lo analiza y por eso el afecto, yo creo que reconocen un poco lo que uno ha hecho en este fútbol, que me parece no me toca cuando hacen los números para la selección porque ahí no aparezco, pero bueno (risas).

🗣️ DON HÉCTOR VARGAS NO SE CALLA 🔥El entrenador del Real España, Héctor vargas, habló luego de su debut ante Olimpia,... Publicado por Diario Deportivo Diez en Lunes, 21 de febrero de 2022

¿Por sus constantes polémicas, la directiva le pidió no meterse a dimes y diretes o no?

Sí lo hablamos pero esto también se los explicaba, que yo defiendo los colores del club, y si yo tengo a alguien que pudiera cumplir con la función bien, porque a veces se defiende afuera un poco, pero debo reconocer que a veces me pasaba de roscas, como decíamos en Argentina. Pasan situaciones que ponen cuesta arriba mucho más el ganar un partido entonces ante esa situación uno tiene que estar atento y por eso uno sale a hablar porque hay cositas que por ejemplo, en este fútbol, sigo pensando que podríamos ser más claros, más puros. Sortear los árbitros y que no lo decidan con dedo, ¿por qué van a decidir un árbitro con dedo si yo puedo sortearlos para cada partido a un árbitro capacitado?. Los calendarios sorteados, aquí se presentan de acuerdo a la presentación, van a la votación, yo hablo con Real Sociedad, con éste, con aquel y el calendario que se presenta se avala, entonces esas cosas me parecen que uno tiene que manejarlo por fuera. Uno a veces cuando lo dice no cae bien, pero me parece que el fútbol se tiene que purificar. ¿Está bien armado este Real España como para competirle el título al Olimpia?

Yo se los decía a ellos. No sé si para pelearle el título al Olimpia, yo lo que quiero es hacer un equipo como el que intenté muchas veces. El único equipo que le ganó una final al equipo de Troglio en los cuatro campeonatos fuimos nosotros (con Marathón), le ganamos la final de grupo con un plantel con jugadores como (Luis) Vega, (Axel) Motiño y como Mikel Santos que eran jóvenes en Marathón. Yo les fui metiendo el tema de ganar finales, vamos a ganar finales porque uno puede llegar a la final pero ganar es otro precio y al futbolista hay que prepararlo. Yo lo hablaba antes que en situaciones de partidos fáciles, tenía futbolistas que tiraban una cocina, hacían faltas que no estaba en mitad de cancha y que no estaba presupuestada, como la jugada de Mayron (Flores) en el clásico contra Juan Vieyra en el sentido que es una jugada sin necesidad. Eso si lo hace en una final es perder todo el trabajo del año, me ha tocado en Marathón, que había que meter el ADN de lograr cosas y sacar futbolistas a los 15 o 20 minutos y salen enojados, vienen a golpear el banco e irse enojados para el camerino. Yo les explico que si eso me lo hacen en una final me hacen perder un campeonato y prefería sacarlos porque ese partido lo puedo revertir y me entendieron. Ayer justamente tuve un cruce de palabras con (Yustin) Arboleda, cuando se cae un jugador, García me parece que era, y me dice ‘pero vos me enseñaste a ser así, vos me enseñaste’ y le digo ‘pero te quiero porque así sos, queres ser ganador, viste qué lindo ser campeón’. Son satisfacciones que son pequeñas, después nos discutimos, nos peleamos pero siempre les metí que hay que ganar.

Aparte de la gran inversión que maneja siempre ¿por qué nadie pudo parar los 4 títulos del Olimpia?

Es una inversión muy grande la que ha hecho Olimpia, ojalá tuviera esa posibilidad. Yo nunca me voy a olvidar cuando se termina mi contrato con Olimpia que sacan a (Carlos) Pineda, que yo dije que era el Iniesta hondureño, sacaron a (José) Pinto, (Jorge) Álvarez, (Jorge) Benguché, (Elmer) Güity, a todos los sacaron y eran jóvenes que tenían partidos en primera. Troglio cuando los vio, la percepción fue la misma que la mía pero ya tenían tres o cuatro años de rodaje y más lo refuerzos... otra vez estando en Olimpia, Jerry Bengtson fue a entrenar con nosotros y yo pedí su contratación y me dijeron que era caro, luego hablé con Jerry y nunca habían hablado con él, entonces no querían contratarme los jugadores porque a Jorge Claros lo quise en su momento y después le digo ‘lo que pasa que pediste mucho, Jorge’ y él me dijo ‘no profe, yo nunca hablé de dinero’, entonces esas cosas después lo hicieron porque don Rafa (Ferrari) cuidaba el presupuesto, en cambio ahora no. Una vez dije en broma cuando comenzaron a contratar a Rony Martínez, Diego Reyes, Bengtson, que iba a pasar Manny (Suazo) enfrente de la sede y lo iban a contratar también, pero en broma, pero era proque era una inversión muy grande porque tienen un equipo que para este medio es muy superior en lo económico. ¿A Motagua y Marathón cómo los analiza?

Marathón se reforzó muy bien, yo creo que ha hecho una buena inversión para cambiar la imagen del torneo anterior. En el caso de Motagua, creería, no conozco bien lo que pasa por adentro, pero por ahí el acomodamiento de algunos futbolistas de Real de Minas, UPN, insertales el ADN para competir al nivel que venía Motagua, a Diego le está costando, me parece a mí. Si bien son buenos jugadores a veces pasa que meterle un poquito la espinita de ser campeón, cuesta, de hecho los últimos campeonatos tenemos que repartirlos entre Diego Vázquez, Troglio y yo porque entendemos un poquito el tema de cómo llegar a competir en esa clase de partidos. No es fácil traer cuatro o cinco muchachos que están acostumbrados a pelear mitad de tabla para abajo a inculcarles que las finales hay que trabajar diferente y hay que jugar diferente para ser campeón.

El tema de la demanda con Marathón ¿cómo quedó?

La demanda lo tiraron para atrás por unas constancias que dio el TNAF con membretes de la Federación a la FIFA, quedó con la indemnización que FIFA determinó. El presidente (Fabricio) Erazo votó en contra que no se podía decidir, los otros abogados votaron a favor y esa cuestión lo está manejando FIFA. Yo no demandé nunca a Marathón, me defendí porque si yo no me defendía ante la FIFA me iban a separar los abogados del TNAF por eso me defendí y mandé todos los papeles a FIFA. Mi rescisión de contrato me lo tiraron en la puerta de mi casa con fecha 20 de junio cuando era 9 de julio, 20 días después, eso está en denuncia policial, seguido por el 911 porque siguieron al carro que tiró eso, todo está en FIFA. El fiscal de FIFA me dijo ‘el procedimiento vamos a analizar, la indemnización la va a dar el ente local, el procedimiento va a estar en estudio’. Yo mandé todos los papeles, eso está en la DPI. Que hicieron caso omiso, lo hicieron, ahora, si la FIFA toma en serio el caso, ahí ya no sé, porque el que decide es FIFA, no está jugando mi demanda. Yo iba a hacer una demanda por incumplimiento de contrato, pero el procedimiento de denuncia policial con notario o firmada, eso está todo en FIFA y dicen que FIFA tarda, yo ya no me preocupé, me dijeron que yo podía interponer la denuncia sobre esa situación, les dije que no que en eso no me correspondía. De mi parte ya no, yo lo dejé ahí pero la FIFA toma el caso y lo definen y actúan de oficio. Real España ya no sufrirá con usted, ese partido en Campisa queda para otra ocasión...

(Risas) Eso fue porque el “Tato” que estaba aquí en Real España dijo que me había eliminado de todos lados y era real, la primera vez que jugamos en una semifinal, con el convulsionado país en ese momento, perdimos esa serie y después con el tema de la Copa Presidente también perdimos esa llave, cuando él me tira que me ha eliminado de todos lados, yo le dije que le había ganado en todos los estadios, en el Olímpico, Yankel, Morazán y que podíamos haber jugado en Campisa, pero son cosas del fútbol que no lo tomo con rencor con nadie, es como cuando me he tirado cosas con Diego. ¿Cómo está la relación con Diego Vázquez?

Bien, hemos comido carne asada juntos y cuando vemos que la prensa nos mata nosotros nos reímos porque queda a criterio siempre de las cosas que dicen.