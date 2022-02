Héctor Vargas habla de su debut triunfal contra Olimpia y le responde a Carlos Pavón, que criticó su fichaje por Real España

Héctor Vargas debutó en su octavo club en Liga Nacional de Honduras y lo hizo a lo grande. En el banquillo de uno de los clubes importantes del balompié nacional como lo es el Real España y doblegando 1-3 al tetracampeón Olimpia en La Ceiba en la sexta fecha del Clausura-2022. VER MÁS: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras El argentino, pese al triunfo, no dio declaraciones a los medios en conferencia de prensa donde compareció su asistente, Emilson Soto, sin embargo, DIEZ buscó sus impresiones tras el estreno y en una charla valoró el primer juego al frente de la máquina. “Me sentí bien porque era quizá lo que estaba preparándome durante todo este tiempo. Tuve ofrecimientos de trabajar en algunos equipos que tenían pretensiones de salvarlos del descenso, como he tenido la posibilidad de trabajar en equipos pequeños y con éxito, entonces me llamaban y sinceramente la idea e intención, porque me habían ido a buscar estando en Marathón un par de veces, era venir al Real España”, comenzó explicando. “No quería ser desleal con la gente que me había llevado y que me había contratado. Les dije que no, que si se daba la oportunidad era si me sacaban ellos porque nunca iba a ser desleal con el equipo. Todo esto me sirvió porque llevaba 10 años seguidos trabajando, desde Victoria, después en Olimpia y Marathón”, decía Héctor Vargas, quien quiso explicar un poco del contexto que vivió tras la salida del Marathón.

“Descansé, disfruté de mi familia y de mi hijo de 7 años, otro de 16 y otro de 21. Esperé la oportunidad, se dio, me llamaron, hablé con Javier (Delgado), nos pusimos de acuerdo con el tema de empezar”, explica. Y sobre el duelo ante los melenudos. “Claro, el reto no era tan fácil porque el fin de semana me esperaba un equipo que había salido cuatro veces campeón. Si bien uno conoce el fútbol hondureño y sé que el cambio de técnico les va a costar organizarse por el sentido del conocimiento de jugadores”. Sobre el discurso antes del duelo. “Hablé con los muchachos de que podíamos ganar el juego. Me gustan las variantes del equipo y todo lo que planificamos lo intentaron hacer. Les pedí algunas cosas que ayudaran al juego y lo hicieron. El caso de Jhow (Benavídez), por ejemplo, le digo ‘por la izquierda, pero con profundidad intentalo’, lo intentó y jugó un partidazo. Después Lacayo y Bernárdez lo hicieron bien, también”. En la previa del juego, Pablo Lavallén, técnico del Olimpia, dijo que no tenía el gusto de conocerlo, pero al ser consultado sobre ello, Héctor Vargas se lo tomó con calma y no como un insulto a su carrera. “Yo lo dije una vez de Javier Delgado, que no lo conocía porque no tenía conocimiento del fútbol tico, creo que a Pablo le debo llevar 10 o 12 años, entonces soy de otra generación, tengo 25 años de desaparecer del fútbol argentino y realmente no tiene la posibilidad de conocerme porque él es más joven y porque trabajó en otro momento. Yo sí lo escuché nombrar a él porque siempre estoy pendiente del fútbol argentino y él no quizá del fútbol de aquí y ese desconocimiento del fútbol hondureño me da ventaja por conocer la idiosincrasia del futbolista de aquí y cómo pueden reaccionar a ciertas situaciones y de eso puedo sacar ventaja”.

Al León de Formosa le llama la atención el rico plantel con el que cuenta en la máquina y adelanta que tiene un “serio problema”, pero que para él es “bonito”. “Aquí hay un grave problema; todos quieren jugar y tengo buenos jugadores. A Alejandro Reyes lo iba a poner ante Olimpia, pero puse al argentino porque no lo conozco y a Alejandro ya lo tuve, le di 10 o 12 minutos, a Reyes lo conozco y sé que puedo trabajarlo y potenciar, quería ver a (Ezequiel) Denis y ver las características de él en un partido duro”. “Quiero ir viendo a los futbolistas de cómo se van a ir comportando en partidos de esta clase, entonces por eso puse a Denis antes que a Alejandro. Es un problema grave porque también está (Miguel) Carrasco que venía de anotar un gol ante Real Sociedad. Tengo varios jugadores que quieren jugar y es lindo para uno porque se tiene que poner al que mejor esté jugando”, explica. Vargas sorprende al decir que no disfrutó de ello en otros clubes que dirigió. “No tenía esta variante en otro equipo porque hasta cuando estuve en Olimpia había que empezar a formar jugadores como (Michaell) Chirinos, (José) Pinto, (Alberth) Elis, Kevin Álvarez, (Elvin) Casildo, (Edrick) Menjívar y no sabía cómo iban a reaccionar”. ¿Es complicado hacer estos experimentos en partidos bravos como contra Olimpia? “Claro, por eso el tiempo. Saqué del 11 titular a Miguel Carrasco y a Yeison (Mejía), que también lo conocía, y puse a Junior Lacayo y Mayron Flores, que los hice debutar en Victoria y Olimpia, y realmente este partido no era para ellos. Ganaron 4-1 y no pongo a Carrasco, entonces, el hecho era que yo conocía a Lacayo y a Mayron porque los necesitaba para esta clase de partidos. Este juego ante Olimpia era para gente con un poco más de experiencia y por eso el Sub-20 no lo tuvimos”.