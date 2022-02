Pablo Lavallén: “La gente tiene la libertad de expresar el gusto futbolístico que consideren que debe tener Olimpia”

Y bueno, después lo mismo de siempre, enfrentar a equipos que cierran espacios, te cuesta llegar, cuesta generar, tuvimos algunos acercamientos, pero no estuvimos finos, nos metieron en el juego que propuso Real España y no pudimos penetrarlos en ningún momento”.

No es lo mismo jugar en el estadio Nacional que jugar aquí en La Ceiba, en el Morazán o en el Olímpico de San Pedro Sula. Nosotros estamos haciendo de local, pero realmente fuimos seis fechas visitante, lamentablemente con eso no podemos hacer nada nosotros”.

“Olimpia da ventaja lógicamente al no poder jugar en su estadio, van seis fechas y las seis las hemos jugado afuera de Tegucigalpa, entonces estamos en desventaja con el resto de los equipos, más allá de que podamos presentar algún estadio donde queramos jugar, el no hacerlo en nuestro campo nos perjudica.

Sobre los errores defensivos del Olimpia, como el de Jonathan Paz en el tercer gol.

“En los partidos siempre hay errores, algunos no terminan en una jugada de gol y los que terminan en anotación son remarcados. El fútbol es de aciertos y errores, no se trata de culpar a alguien por un error, se trata de mejorarlo y vamos a trabajar para eso”.

Motivos de la derrota. ¿Mérito del rival o desconfianza en Olimpia?

“De desconfianza no, el equipo venía en buena forma, venía de ganar dos partidos y empatar el clásico, estaba trabajando bien, no hay confianza. Los resultados son lo que son, es muy difícil analizar la justicia de un resultado cuando al minuto vas ganando 1-0. Simplemente el rival fue certero, definió un gol de otro partido empezando. Ahí no hay justicia, estás condicionado porque el partido inicia con una desventaja para uno de los dos equipos que tiene que hacer el esfuerzo para tratar de empatar, pero a la primera convirtieron y las cosas se les hace más fácil. No hay desconfianza.

El partido se desarrolló con ese gol tempranero y un Olimpia que intentó recuperar la pelota y poder competir, pero esto se gana por goles. Los rendimientos son condicionados por los resultados. La forma de obtener el resultado es a través de algo que el equipo quiera desarrollar, ojalá nosotros podamos tener un partido donde al primer disparo podamos clavarla en el ángulo y condicionar así al rival, lamentablemente en estos últimos partidos nos ha tocado recibir los primeros goles”.