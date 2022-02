$!Pedro Troglio tras sumar la segunda derrota con San Lorenzo: “Si me va mal, un paso al costado y viene otro”

El San Lorenzo de Almagro cayó 4-3 ante Defensa y Justicia en un partido que iba perdiendo por tres goles de diferencia y tras ello, el técnico Pedro Troglio puso su cargo a disposición.

“Es verdad que los tiempos de uno de entrenador no son los de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Es la realidad. Hoy me pongo feliz porque un equipo plagado de chicos que han tenido la rebeldía de bancar el clima, la gente estuvo bárbara. Hasta cuando se pusieron 3-0”, inició contando en rueda de prensa.

En este arranque de torneo en Argentina, el Cuervo solo ha sumado un punto de 9 disputados y Troglio sabe la presión que eso conlleva.

“Como dije el primer día; si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importa que me puteen, no me importa si me va mal, porque si pasa, listo, un paso al costado y viene otro. Tengo que elegir los momentos y trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mí”, sentenció.