$!Periodista argentino critica fuertemente a Pedro Troglio y a la liga hondureña tras sus malos resultados con San Lorenzo

TROGLIO FUE MUY DIRECTO TRAS LA DERROTA

La pérdida ante Defensa y Justicia no dejó las mejores sensaciones para los seguidores de San Lorenzo, situación que reconoció el propio entrenador y hasta adelantó que estaba dispuesto a dar un paso al costado.

“Como dije el primer día; si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importa que me puteen, no me importa si me va mal, porque si pasa, listo, un paso al costado y viene otro. Tengo que elegir los momentos y trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mí”, sentenció.

La tarea no es nada fácil para Pedro Troglio, ya que le vienen dos citas muy importantes y son una visita ante Argentinos Jrs el domingo 27 de febrero y luego reciben a River Plate el sábado 5 de marzo