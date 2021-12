Pedro Troglio responde: La razón por la que dejó al Olimpia y ¿llevará hondureños al San Lorenzo?

El técnico argentino Pedro Troglio ha hablado en una entrevista con TVC de forma tendida sobre su firma con el San Lorenzo de Almagro y con ello su salida del Olimpia de Honduras, donde logró coronar un histórico Tetracampeonato. VER MÁS: Así se despidió Troglio del Olimpia en redes sociales Para el timonel sudamericano no fue fácil dejar al Olimpia, ya que soñaba con conseguir un Pentacampeonato con el club hondureño, sin embargo, el tema familiar pesó para decidir entre seguir en Honduras o marcharse de nuevo a su país. Troglio manifiesta que el Olimpia tiene jugadores que podrían participar tranquilamente en la Superliga argentina, pero que de momento no lo tiene contemplado porque el cupo de extranjeros el ciclón lo tiene a límite. Confesó cómo se sintió en el Olimpia y por qué decidió venir a Honduras en el 2019. Agradeció a la directiva y no dejó de mencionar que fue por el Viejo León que el San Lorenzo lo buscó para ofrecerle el puesto de técnico. LO QUE DIJO: Sus primeras palabras tras dejar Honduras: “Dirigir a un equipo de Argentina es un placer muy grande, pero fue tan grande lo que se forjó en el Olimpia que costó mucho, ya cuando tenía que hablar con Rafa Villeda y con Osman Madrid, me costó mucho. Me han llamado mucho, no he podido contestarle a todo el mundo que me ha escrito de Honduras y de Argentina. La idea era seguir hasta que apareció esto, y cuando surgió hubo situaciones que se analizaron. El caso de los profes, en dos años y medio vieron a la familia tres veces, creo que se hizo un corte para volver a ir y dejar una puerta abierta. Fue una decisión muy difícil y sinceramente que nos dolió mucho por el amor que le hemos tomado a los dirigentes, a los jugadores, a la hinchada y a toda la gente que estuvo al lado nuestro”.

Palabras para el olimpismo: “Agradecerle a Rafa Villeda, a Osman Madrid y a todos los dirigentes porque fueron ellos los que me dieron esta posibilidad. A los utileros, a los kinesiólogos, a los médicos, a los choferes de los buses, ni hablar de los jugadores que son los que han tirado a la cancha la idea de uno y que lo han hecho de manera increíble. Siempre dándole vuelta a la historia, reiventándose cuando la crítica se ponía un poco desmedida como este campeonato, donde pasamos momentos difíciles. Al olimpismo en general que ha sido muy importante para mi les agradezco”. Soñó con el Pentacampeonato con el Olimpia: “Uno soñaba con la posibilidad de un Pentacampeonato porque parece más cercano hoy pero nadie hubiera imaginado que podríamos haber empezado a luchar por un penta, pero creo que lo van a conseguir igual. Sé que voy a volver”. Su comunicación con los futbolistas del Olimpia: “Me han escrito un montón de jugadores y yo les he llamado a todos. Ellos saben lo que siento por ellos, hemos generado una relación muy fraternal de mucha amistad, más allá de la relación jugador-técnico. Conformamos una familia y por eso conseguimos todo lo que ganamos. No es fácil salir tetracampeón, no es fácil ganar en el Azteca, ganarle al Seattle ni al Montreal Impact. No fue fácil salir adelante después de lo que vivimos este semestre”. Un dardo al Real España: “Yo no me olvido que en la cancha del Real España fue donde hace tres o cuatro meses atrás nos tiraban dólares con la cara del Patón Mejía, bueno, el destino quiso que vayamos a dar la vuelta olímpica ahí y eso es lo que tiene de hermoso el fútbol, porque si hay algo que tiene estos jugadores es que son leales, honestos y que han entregado todo por el club”. Lo que significa dirigir en su país: “Es una posibilidad muy grande, si bien San Lorenzo no hizo un buen torneo, es uno de los cinco grandes del país, entonces lógicamente que es un paso muy grande en mi carrera, gracias a Olimpia, eso es claro. Cuando yo me fui fue porque quería dirigir a un equipo grande para salir campeón y me tocó la posibilidad de ir al Olimpia y ellos me dieron la llave para que un equipo grande me busque en mi país”.

El tema familiar pesó para regresar: “No vi bien a mi madre, y cuando apareció la oferta, en el análisis más allá de lo importante que era el club, el tema familiar pesó. El tema de mi padre, hay muchas cosas que tiene que ver. El que ha estado separado de su familia sabe lo difícil que es. Además, es complicado llevar un matrimonio así, en mi caso, tuve la posibilidad de llevar a mi mujer muy seguido, pero Pablo (Martin), Gustavo (Reggi) veían a sus hijos una vez al año. Hicimos un corte para volver a tomar aire, también ayuda”. Disfrutó su estadía en Honduras: “Yo la pasé de primera, me hubiera gustado, si se medaba la posibilidad, de seguir. Recibimos muchas ofertas en todo este tiempo y no nos fuimos. Pero también lo que pasó en la Concacaf, vimos mucha crítica, entonces el fútbol lo que tiene es eso, cuando ganas sos el mejor, pero cuando tenes un traspié... habíamos salido tres veces campeones y al inicio del torneo nos criticaban. A veces entiendo que el técnico tiene que saber irse para dejar una puerta siempre abierta y a veces se va mal, pero es importante eso”. ¿Recomendó algún técnico?: “No, yo puedo opinar de cómo son como personas pero no tácticamente, porque es muy difícl aconsejar gente porque te sale mal. Hay muchos técnicos pero no sé el club en qué está orientado, si contratar alguien del país o alguien de afuera. Rafa lo tendrá bien en claro y él sabe que si necesita algún consejo se lo puedo dar. No es fácil agarrar al Olimpia, es Tetracampeón y tiene un equipo bárbaro con jugadores que la rompen, así que el que llegue tendrá la posibilidad de pelear por el Pentacampeonato que es lo que la gente quiere”.