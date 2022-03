La dura sanción que impondría la UEFA al presidente del PSG, Al-Khelaifi, tras su agresión ante los árbitros en el Bernabéu

“Lo normal es que haya alguna sanción, sería sorprendente que UEFA no aplicara castigo alguno aunque fuera pequeño”, añadió, mencionado que de acuerdo al artículo 15.2 de su Código Disciplinario , también podrían ser sancionados economicamente por un máximo de 100 mil euros.

El director de Sport Laws Institute , Toni Roca , explica que la UEFA también maneja lo que son suspensión temporales, sin un tiempo específico de partidos, por lo que para él no le “sorprendería uno o dos meses de sanción” para los involucrados.

Cabe destacar que aquí no se está tomando en cuenta lo que los diarios españoles relatab que hizo Al-Khelaifi contra un empleado del Bernabéu, que tras haber grabado la rabieta del directivo, éste le atacó y expulsó un efusivo “te voy matar” para posteriormente borrar el video que no salió a luz; pues no informe legal de esto.

Sin embargo, la sanción podría crecer de acuerdo a lo que dicte en su acta el delagado del partido, que normalmente sale tiempo después del juez del juego y no suele trascender publicamente.