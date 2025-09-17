Se lanzó en línea la aplicación de minería en la nube mejorada "Ripplecoin Mining App", lo que generó ganancias diarias de $9,700 para los inversores en criptomonedas

Desde su fundación en 2017, Ripplecoin Mining se ha comprometido a derribar las barreras técnicas y los altos costos de entrada de la minería tradicional, ofreciendo un modelo sostenible de ingresos pasivos a más inversores. Con el lanzamiento de esta nueva aplicación, los usuarios pueden participar fácilmente en la minería en la nube de las principales criptomonedas, como XRP, BTC y ETH, desde sus teléfonos móviles, sin necesidad de comprar costosas máquinas de minería, construir salas de ordenadores ni escribir código complejo. La plataforma puede generar ingresos diarios estables de más de $9,700. "Nuestra visión es facilitar que todos los inversores, desde principiantes hasta profesionales, disfruten de las recompensas de la minería blockchain", afirmó Ripplecoin Mining. "Esta aplicación no solo reduce las barreras de entrada, sino que también impulsa la industria minera hacia una dirección más respetuosa con el medio ambiente y eficiente, impulsada por energías limpias y potencia informática inteligente".

Aspectos clave de la minería de Ripplecoin

Bono de registro: los nuevos usuarios pueden registrarse y recibir un bono de registro de $15.

Aplicación móvil: compatible con dispositivos iOS y Android, monitorea tu progreso de minería y tus ganancias en cualquier momento y en cualquier lugar, y extrae fácilmente desde un solo dispositivo.

Sin requisitos técnicos: no es necesario implementar máquinas de minería ni configurar sistemas; compre con un clic y se ejecuta automáticamente.

Soporte de inversión en múltiples monedas: admite arrendamiento de contratos con las principales monedas como XRP, BTC, ETH, USDT y USDC.

Energía verde respetuosa con el medio ambiente: 120 granjas mineras a gran escala en todo el mundo utilizan energía 100% limpia, lo que garantiza la neutralidad de carbono y el desarrollo sostenible.

Bono por recomendación: recomiende a otros que se registren y gane una comisión del 3% al 4,5%.

Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana: El soporte técnico está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para responder las preguntas de los usuarios.

Comience a generar ingresos diarios con la minería de Ripplecoin

1. Registrar una cuenta

Visita el sitio web oficial: https://ripplecoinmining.com para registrarte, te tomará menos de un minuto crear tu cuenta gratuita y obtener un bono de bienvenida de $15, que te permitirá ganar $0.6 por día gratis en tu depósito inicial.

2. Seleccionar contrato minero

La plataforma ofrece una variedad de contratos de potencia de computación en la nube:

Contrato de prueba: Inversión: $100 | Duración del contrato: 2 días | Ingresos diarios: $5 | Ingresos totales: $100 + $10

Contrato Clásico: Inversión: $600 | Duración del contrato: 5 días | Ingresos diarios: $7.8 | Ingresos totales: $600 + $39

Contrato Clásico: Inversión: $5,500 | Duración del contrato: 15 días | Ingresos diarios: $79.75 | Ingresos totales: $5,500 + $1,196.25

Contrato Clásico: Inversión: $12,500 | Duración del contrato: 25 días | Ingresos diarios: $2,002.5 | Ingresos totales: $12,500 + $5,062.5

Contrato Avanzado: Inversión: $52,000 | Duración del Contrato: 32 Días | Ingresos Diarios: $1,014 Rendimiento Total: $52,000 + $32,448

Contrato Premium: Monto de inversión: $92,000 | Duración del contrato: 35 días | Rentabilidad diaria: $2,024 | Rentabilidad total: $92,000 + $70,840

( Para más detalles del contrato, haga clic aquí para visitar el sitio web oficial )

3. Recarga usando criptomonedas

Haz un presupuesto basado en tus contratos favoritos, haz clic en "Depositar", selecciona la dirección de billetera que deseas depositar, cópiala y luego transfiere la cantidad equivalente de criptomonedas a través de un intercambio o billetera personal para participar en el servicio de minería de la plataforma con cero tarifas de manejo y depósito rápido.

4. Iniciar la minería automáticamente

Comienza a generar ganancias automáticamente. Tras la activación del contrato, el sistema transferirá la granja minera según la potencia de procesamiento del contrato y comenzará a minar de inmediato. Las ganancias se liquidan cada 24 horas y se distribuyen automáticamente a tu cuenta. Puedes retirar o seguir invirtiendo en cualquier momento.

Acerca de la minería de Ripplecoin

Fundada en marzo de 2017 y con sede en Londres, Reino Unido, Ripplecoin Mining es una plataforma de minería de criptomonedas en la nube de primer nivel, legalmente registrada y de confianza para usuarios de todo el mundo. Cuenta con un ecosistema de minería eficiente, ecológico y de bajo coste, con todas las operaciones de minería alimentadas por energías renovables. Ofrece a los usuarios una solución de minería en la nube sencilla y práctica, que permite a cualquier persona participar fácilmente en la minería de criptomonedas sin necesidad de equipos costosos ni conocimientos especializados.

Conclusión