Sergio Ramos jugaría la Concachampions 2025: El gigante de Concacaf que ficharía al español con los “ojos cerrados”

“Me traería a Sergio Ramos con los ojos cerrados, el problema es que no tenemos cupos de extranjeros y hay que seguir las reglas. Ramos es el mejor defensor central de los últimos 15 años en la élite. Sería un privilegio para Monterrey contar con él, sobre todo con vistas al Mundial de Clubes”, dijo Tato Noriega, presidente deportivo de Monterrey en ‘El Chiringuito’.

La Concacaf suspira por el fichaje estrella de Sergio Ramos. Y es que el club mexicano, Monterrey, admitió que lleva tiempo trabajando en su fichaje, pero no ha podido llevarlo a cabo por unas reglas del fútbol mexicano, que limitan el número de extranjeros por plantilla.

“En algún momento hemos tenido acercamiento con él, charlas... pero las reglas de límite de extranjeros nos lo ha impedido. Valoramos mucho a los otros chicos de la plantilla que tienen la connotación de jugadores no formados en México. Los tiempos tampoco son los ideales: el mercado está cerrado en muchos lugares del mundo y, por lo tanto, lo veo muy complicado”.

El directivo reconoció que ha habido movimientos para tratar de llevarlo a México, aunque no han tenido suerte.

“Nos encantaría, pretendemos contar con Sergio Ramos, que da un plus a todos los niveles (futbolísticos, personal, márketing...)”, siguió.

El entrenador, Martín Demichelis, daría por visto bueno a su llegada. “Tener a Sergio Ramos para mí sería un gran honor, pero no hablo de cosas que son hipotéticas. No sé qué tan real es... ¿Qué puedo decir de él? Me ha tocado enfrentarme a él, le tengo muchísimo respeto y para mí sería un honor poder dirigirlo si existe esa posibilidad”, comentó.

“Ojalá algún día se concrete, Ramos nos daría muchísimo”, cerró el presidente del club regio-montano.