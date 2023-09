Arde el PSG: Sergio Ramos destroza al equipo de Kylian Mbappé y revela por qué decidió marcharse de Francia

Ramos llegó para retirarse en el club de su vida, incluso rechazando mejores ofertas que tenía sobre la mesa como la del Al Ittihad de Arabia Saudita.

En la conferencia de prensa donde le dieron la bienvenida, Sergio fue consultado por las posibilidades de ganar títulos con el Sevillla, el club español compite en la Liga Española, la Copa del Rey y la Champions League.

Ramos no esquivó la pregunta y aquí fue donde sacó sus garras y destrozó al PSG, su club antecesor donde estuvo dos temporadas, la primera de ellas muy criticadas.

“Siempre he sido una persona que se mueve por emociones y por sensaciones” empezó Ramos, y siguió: “Si elegí un proyecto es porque realmente creo en él. En París teníamos la oportunidad de continuar. Pero hay veces que por sensaciones y muchas otras cosas piensas que el ciclo ha terminado (el del PSG). No es una cuestión de dinero, ni de contrato ni de años. Es un tema deportivo, de filosofía y de mentalidad”. Desde ya que esta frase no le agradará para nada a la directiva del PSG.