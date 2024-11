Sergio Ramos ‘recibe’ respuesta del Real Madrid por su posible regreso a la escuadra blanca: “Es una historia cerrada”

Esta no es la primera vez que hay un acercamiento con el defensa sevillano en estos años, pero la opinión siempre ha sido la misma. Y eso que el jugador cuenta con el peso mediático de ex compañeros como Guti, quien pedía públicamente su fichaje en televisión.

“ MARCA ya informó días atrás, antes de que se produjera la llamada en cuestión desvelada por el El Chiringuito de Jugones, que no había sitio para Ramos en la actual plantilla del Real Madrid. Es una historia cerrada o al menos eso dicen desde Valdebebas y todo hace indicar que es así, que no hay lugar a una segunda parte”.

“Ni el ruego de Guti pidiendo el fichaje de su excompañero ha servido de motivación extra para que la operación se estudiara”, expresaron también en el diario antes mencionado.

Hay que decir que pese a la forma en la que se marchó, las relaciones entre el jugador y el club no son malas. En el Real Madrid están agradecidos porque el ex capitán sencillamente quiere ayudar en un momento de crisis, pero entienden que lo suyo no necesita ningún tiempo más y estuvo bien tal y como fue. La entidad no descarta acudir al mercado en enero, pero no será para fichar a Sergio Ramos.