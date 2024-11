Laila Pereira, presidenta del Palmeiras, fue consultada sobre la posibilidad de contratar a Neymar y fue rotunda con su respuesta.

“Neymar no vendrá al Palmeiras, este club no es un departamento médico, una enfermería. Quiero a alguien que venga inmediatamente y que pueda jugar mañana si el entrenador así lo desea. No aceptaré que fichemos a un jugador que no está en condiciones de jugar”, lanzó Laila en sus declaraciones.